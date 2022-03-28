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2 часа назад

Врач предупредила о последствиях заложенности уха

Lenta.ruLenta.ruиещё 4

ЛОР-хирург, кандидат медицинских наук Наталия Сергеева в беседе с радио Sputnik рассказала о причинах и предупредила о последствиях заложенности уха. Помимо побочного эффекта от перепада давления или простуды, это состояние может говорить о развитии тугоухости, которую можно вылечить только на ранних этапах.

Лор Сергеева рассказала, как не потерять слух при заложенности уха
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач отметила, что при простудных заболеваниях заложенность связана с отеком в носоглотке, где находится устье слуховой трубы, выравнивающей давление в среднем ухе за барабанной перепонкой. При насморке слуховая труба отекает и не может справиться со своей задачей. Эксперт порекомендовала своевременно обратиться к врачу и скорректировать это состояние, поскольку в противном случае может начаться отит.

Во время авиаперелетов или ныряния также может закладывать уши, но в этом случае ощущение не является болезнью. В самолете можно использовать сосудосуживающий спрей для носа, рассасывать леденцы или жевать жвачку, чтобы активизировать работу слуховой трубы и выровнять давление, отметила специалист.

Она подчеркнула, что иногда периодическая или постоянная заложенность уха без других симптомов может говорить о развивающейся тугоухости.

«Человеку нужно максимально быстро обратиться к врачу, потому что первые дни, неделя — острый период, когда, если диагноз подтверждается, еще есть возможность вернуть человеку слух. Если лечение в эти короткие сроки не проводится, тогда снижение слуха будет прогрессировать, и на это повлиять уже практически невозможно», — добавила Сергеева, порекомендовав обращаться к медикам для постановки диагноза и лечения.

Новости,Наталия Сергеева,
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