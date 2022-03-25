Сколько россиян пользуются платной медициной

Почти 60% россиян обращаются за платными медицинскими услугами один-два раза в полгода, выяснили медиахолдинг Rambler&Co и дочерняя компания Сбера.

Так, 32% россиян отмечают, что им не всегда достаточно услуг ОМС, а 27% хотели бы попадать к врачам по записи быстрее. Однако 24% россиян не прибегают к платным медицинским услугам, потому что не хотят тратиться, а 17% достаточно ОМС.

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При этом врачей по ОМС посещают раз в год и чаще 58% россиян, из них ежемесячно к врачебной помощи прибегают 8%, а раз в несколько месяцев — 17%. Что касается других расходов на лечение, то на лекарства большинство респондентов (61%) готовы тратить до 10 тыс. рублей в год.

Среди услуг, которые участники опроса хотят получать в платных клиниках, чаще всего называли консультации у профильных специалистов, а также сдачу анализов. Посещать на платных условиях россияне предпочли бы в первую очередь стоматолога (36%), кардиолога (20%) и невролога (13%). Россияне не стремятся использовать платные услуги часто: 64% достаточно одного-двух раз в полгода, а 20% хватает и раза в год.

При этом 36% россиян из тех, кто хотел бы пользоваться услугами платной медицины, готовы тратить на это до 10 тыс. рублей в год, а 24% — 10–20 тыс. рублей. 14% участников опроса готовы выделить из своего бюджета на посещение коммерческих клиник 20–30 тыс. рублей, 11% — 30–50 тыс. рублей. 50–70 тыс. рублей готовы направить на ДМС 5% респондентов, 70–100 тыс. рублей — 4%, а более 100 тыс. рублей — 6% респондентов.

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