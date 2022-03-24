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50 минут назад

Невролог назвал причины возникновения головной боли

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Врач-остеопат и невролог Александр Евдокимов назвал причины возникновения головной боли в беседе с «Вечерней Москвой».

Невролог назвал причины возникновения головной боли
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Головная боль может возникать при простудных заболеваниях, интоксикации, ОРВИ, гриппе и ковидных состояниях. Поэтому, если кроме головной боли наблюдается повышение температуры и имеются вторичные признаки простуды, следует обратиться к терапевту или вызвать скорую помощь», — объяснил специалист.

Кроме того, по словам врача, нарастание резкой интенсивной боли в течении короткого времени должно насторожить. Также повод для беспокойства представляют головокружения или проблемы со зрением, в том числе, "мушки" перед глазами или удвоение картинки.

«Все это признаки инсульта или гипертонического криза. В таком случае нужно срочно вызывать врачей», — предупредил Евдокимов.

Ранее мы писали о причинах повышения заражаемости туберкулезом.

Новости,Александр Евдокимов,
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