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1 час назад

Названа норма потребления сахара в день

Мира Маркина

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Илона Мирзоян рассказала в беседе с журналистом «Мосленты», какое количество сахара можно есть ежедневно без вреда здоровью.

Названа норма потребления сахара в день
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт предупредила, что норма рассчитывается индивидуально для каждого человека, так как на этот показатель влияет несколько факторов.

«Норма потребления углеводов зависит в том числе наличия эндокринных заболеваний, ожирения. Но для здорового человека с нормальной массой тела, по данным Всемирной организации здравоохранения, дневная норма сахара — 25 граммов (не более пяти чайных ложек)», — прокомментировала свою позицию эндокринолог.

Илона Мирзоян рекомендовала использовать специальный калькулятор калорий. С его помощью можно отследить актуальный уровень потребления сахара – нужно всего лишь вносить в него все съеденное в течение дня.

Ранее мы рассказывали о том, чем можно заменить сахар без вреда для здоровья.

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