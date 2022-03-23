Названа норма потребления сахара в день

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Илона Мирзоян рассказала в беседе с журналистом «Мосленты», какое количество сахара можно есть ежедневно без вреда здоровью.

Эксперт предупредила, что норма рассчитывается индивидуально для каждого человека, так как на этот показатель влияет несколько факторов.

«Норма потребления углеводов зависит в том числе наличия эндокринных заболеваний, ожирения. Но для здорового человека с нормальной массой тела, по данным Всемирной организации здравоохранения, дневная норма сахара — 25 граммов (не более пяти чайных ложек)», — прокомментировала свою позицию эндокринолог.

Илона Мирзоян рекомендовала использовать специальный калькулятор калорий. С его помощью можно отследить актуальный уровень потребления сахара – нужно всего лишь вносить в него все съеденное в течение дня.

Ранее мы рассказывали о том, чем можно заменить сахар без вреда для здоровья.