Названы способы распознать образование тромбов

Кардиолог Юрий Серебрянский рассказал в беседе с «Москвой 24», какие сигналы организма указывают на образование тромбов.

При появлении тромба венозного (например, при варикозной болезни в анамнезе) у пациентов часто синеют и отекают ноги. Это состояние очень опасно. Потому что из нижних конечностей тромб легко может переместиться в легкие. Если это произошло, то у пациента начнутся изменения в дыхании.

«При появлении сильной одышки есть основания подозревать, что могут быть тромбы в легких. При нарушении кровотока в верхней или нижней конечности на это указывает белая рука или нога. Холодная на ощупь, пульс не прощупывается. Это опасность того, что там состоялся артериальный тромб», — отметил врач.

Эксперт предупредил, что проявлением тромбоза может быть инфаркт. При этом у врачей есть всего несколько часов (от четырех до шести), чтобы диагностировать возникшую патологию.

Сильные боли в области живота могут возникать вследствие образования тромбов в брюшной полости. Но поскольку этот симптом часто путают с аппендицитом и панкреатитом, важно обратиться за квалифицированной помощью как можно скорее.

Кардиолог также рассказал о тромбозе глаз, вследствие которого человек может потерять зрение.

«Если это острый тромбоз, то ухудшение зрения, появление пелены перед глазами наступает резко. Если это хроническое заболевание, связанное с атеросклерозом сосудов сетчатки, здесь разбег по времени побольше. Человек успеет обратиться к окулисту, тот посмотрит глазное дно, исследует сосуды и назначит ему разжижающие кровь и улучшающие кровоток лекарства», — объяснил Юрий Серебрянский.