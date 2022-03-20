Стоматолог раскрыл, как спасти выбитый зуб

«Все зависит от того, ребенок или взрослый. У детей можно спасти выбитый зуб и поставить обратно, если он выпал целиком, вместе с корнем. Нужно положить зуб в молоко и быстро приехать в клинику. Он обратно ставится на место и закрепляется за соседними зубами. Молоко обладает такой средой, чтобы в нем органические структуры могли дальше существовать и не некротизировались», — сказал Дмитрий Богуславский.