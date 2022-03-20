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2 часа назад

Стоматолог раскрыл, как спасти выбитый зуб

Ura.RuUra.Ru

Зуб, который выпал вместе с корнем, нужно сразу положить в молоко, тогда его смогут поставить на место в клинике. Об этом URA.RU рассказал стоматолог, главный врач стоматологической клиники «Клиника Богуславского» Дмитрий Богуславский.

Стоматолог раскрыл, как спасти выбитый зуб
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Все зависит от того, ребенок или взрослый. У детей можно спасти выбитый зуб и поставить обратно, если он выпал целиком, вместе с корнем. Нужно положить зуб в молоко и быстро приехать в клинику. Он обратно ставится на место и закрепляется за соседними зубами. Молоко обладает такой средой, чтобы в нем органические структуры могли дальше существовать и не некротизировались», — сказал Дмитрий Богуславский.

По его словам, у взрослых крайне редко встречается, чтобы здоровый зуб выбили целиком вместе с корнем. «Он прекреплен к кости связками. Если говорим о взрослых, обычно, если выбивают зуб, то имеется в виду, что откалывается кусок верхней коронковой части, а корневая часть остается внутри», — отметил стоматолог.

Он подчеркнул, что и такая ситуация небезнадежна.

«Если кусок зуба откололся цельно, если нет мелких осколков, его можно принести стоматологу и вклеить на место. Конечно, лучше потом зуб покрыть коронкой или накладкой», — рекомендовал главный врач стоматологической клиники.

Ранее стоматологи назвали главные причины потери зубов. На это может повлиять плохая гигиена, кариес, вредные привычки, нарушения иммунной системы и функций всех систем в организме.

Новости,Дмитрий Богуславский,
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