Врач назвал гормоны, влияющие на набор веса

На набор и снижение веса в организме человека влияют половые гормоны. Об этом рассказал врач-эндокринолог Антон Поляков.

Его цитирует издание News.ru.

Как объяснил специалист, половые гормоны регулируют объемы жировой ткани. У мужчин за эту функцию отвечает тестостерон.

"Это, в принципе, может быть неправильное соотношение тестостерона и эстрогена у женщин. Гормон стресса кортизол может способствовать преддиабетическому состоянию, способствовать набору веса, задержке жидкости, ожирению", — объяснил врач.

По словам доктора Полякова, вес человека напрямую зависит от проблем его психологического состояния, от того, как он относится к себе и к миру.

Кроме того, врач отметил, что биологически активные добавки будут эффективны только при комплексной работе. Одним из первых решений должна быть психотерапия.

"Но если человек свое программное обеспечение в голове не меняет, то там идут очень быстрые откаты. Так что первичное здесь — психотерапия", — отметил Поляков.