Назван тревожный симптом сердечных заболеваний

Австралийские ученые пришли к выводу о том, что боль в груди во время занятий спортом может свидетельствовать об инфаркте. Как сообщает News.au, в особенности этому риску подвержены взрослые и пожилые мужчины. При этом отмечается на то, что многие люди, даже заметив боль в груди, могут проигнорировать этот опасный симптом.