Назван тревожный симптом сердечных заболеваний

Австралийские ученые пришли к выводу о том, что боль в груди во время занятий спортом может свидетельствовать об инфаркте. Как сообщает News.au, в особенности этому риску подвержены взрослые и пожилые мужчины. При этом отмечается на то, что многие люди, даже заметив боль в груди, могут проигнорировать этот опасный симптом.
Так, половина опрошенных учеными мужчин в возрасте старше 35 лет сообщили о том, что продолжили бы игру в надежде на то, что боль прекратится. Специалисты назвали эту статистику "пугающей", добавив, что по статистике, каждый пятый взрослый австралиец, занимающийся спортом, ощущал симптомы, которые могут свидетельствовать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
"Хотя регулярные физические упражнения улучшают здоровье, интенсивные физические нагрузки вызывают временное увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний",
- сообщил профессор Джеффри Тофлер, один из авторов исследования.