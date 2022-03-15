Врач назвал главную ошибку метеозависимых

Метеозависимые люди зачастую допускают одну и ту же ошибку, заявил врач кардиолог Ярослав Ашихмин. В беседе с "Лентой.ру" он подробно изложил, о чем идет речь.
Специалист рассказал, что такие люди зачастую начинают употреблять обезболивающие или влияющие на давление препараты до того, как того потребует ситуация.
"Профилактически, то есть предупреждая боль, принимать ничего не нужно. Это нонсенс. Конечно, так делать не нужно. Вполне возможно, вы никак и не среагируете на это изменение давления",
- заявил он.
Врач считает, что таким образом проявляется склонность этих людей к контролю.
"Люди пытаются хоть как-то упорядочить свою жизнь и начинают цепляться за какие-то малозначимые вещи и пытаться их контролировать. Есть полно факторов, из-за которых может болеть голова или изменяться давление. Все списывать на повышение атмосферного давления как-то немножко нечестно".
Ранее мы писали, что метеоролог вышла в эфир с ребенком на руках.