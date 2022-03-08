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48 минут назад

Ученые: занятия спортом помогают стабилизировать состояние печени

Волгоградская правдаВолгоградская правда

Исследователи из США пришли к выводам, что регулярные физические нагрузки способствуют снижению рисков тромбообразования в связи с жировой болезнью печени.

Ученые: занятия спортом помогают стабилизировать состояние печени
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Люди, страдающие неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), наиболее подвержены сердечной недостаточности, инсультам, тромбозам и раку, написали в издании Hepatology.

В настоящее время еще не изобретено лекарственных препаратов, которые помогли бы устранить НАЖБП, однако в результате исследовательской работы американских экспериментаторов был найден альтернативный способ для стабилизации здоровья людей, страдающих подобным недугом, – это регулярная физкультура.

Для того чтобы прийти к таким выводам, ученые привлекли для участия в эксперименте 24 добровольцев, которые занимались специальными физическими упражнениями на протяжении 20 дней.

В результате выяснилось, что те люди, которые добросовестно участвовали во всех тренировках, смогли улучшить ряд показателей состояния своего здоровья. В частности, у них изменился уровень сахара в крови, уменьшились жировые массы в печени, а также наблюдалось общее улучшение самочувствия.

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