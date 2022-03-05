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58 минут назад

Выявлен повышающий летальность операции фактор

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Российские исследователи из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Е.Н. Мешалкина в Новосибирске выявили новый фактор, который влияет на вероятность летального исхода при хирургическом вмешательстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.

Выявлен повышающий летальность операции фактор
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ученые проанализировали данные 13 862 больных, которым провели те или иные операции на сердце. Они обнаружили, что повышение в крови уровня сердечного белка тропонина после хирургических операций на сердце увеличивает риск смерти в течение 30 дней. Замеры тропонина производили каждые 3-12 часов, а также на первые, вторые и третьи сутки после хирургического вмешательства.

Медики считают, что результаты исследования позволят заранее выявлять пациентов с высокими рисками и проводить соответствующие профилактические процедуры.

В феврале международная группа ученых выделила бесполезные для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний продукты. Они пришли к выводу, что употребление большого количества овощей не способствует защите от подобных недугов.

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