Выявлен повышающий летальность операции фактор

Российские исследователи из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Е.Н. Мешалкина в Новосибирске выявили новый фактор, который влияет на вероятность летального исхода при хирургическом вмешательстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.

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Ученые проанализировали данные 13 862 больных, которым провели те или иные операции на сердце. Они обнаружили, что повышение в крови уровня сердечного белка тропонина после хирургических операций на сердце увеличивает риск смерти в течение 30 дней. Замеры тропонина производили каждые 3-12 часов, а также на первые, вторые и третьи сутки после хирургического вмешательства.

Медики считают, что результаты исследования позволят заранее выявлять пациентов с высокими рисками и проводить соответствующие профилактические процедуры.