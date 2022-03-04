Врачи рассказали, как избежать вируса папилломы человека

"На сегодняшний день есть определенный опыт, говорящий об эффективности вакцины. Особенно это важно для семей, где отслеживается онкопатология. Поэтому очень важно сделать прививку от ВПЧ, чтобы значительно снизить риск развития рака шейки матки. Тем более, что в Москве девочки 12-13 лет могут сделать эту прививку совершенно бесплатно, обратившись в свою поликлинику. Как показала практика, рак шейки матки значительно снизился во всех странах, где вакцинация от ВПЧ включена в календарь прививок", - добавил Петров.