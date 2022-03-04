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5 часов назад

Врачи рассказали, как избежать вируса папилломы человека

Даша Краснова

Дерматовенеролог Виталий Петров рассказал, как избежать вируса папиллома человека. Его слова передает РИА Новости.

Врачи рассказали, как избежать вируса папилломы человека
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Врач убежден, что барьерные средства защиты при половом контакте и вакцинопрофилактика помогут снизить риски заражения вирусом папилломы человека и заболевания раком шейки матки.

"Если у мужчины нет моногамных отношений, то для здоровья женщины желательно, чтобы половой контакт был строго в презервативе. Но лучшая защита - это контакты с единственной партнершей, тогда вероятность инфицирования вирусом папилломы человека значительно снижается. Барьерные средства защиты значительно снижают риск инфицирования, однако в некоторых случаях вирус может находиться вне зоны действия презерватива", - рассказал заведующий отделом оказания специализированной медицинской помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного Депздрава, врач-дерматовенеролог Виталий Петров.

Ввакцинация от ВПЧ также эффективна в профилактике рака шейки матки, связанного вирусом. Вакцина зищищает штаммов высокого онкогенного риска, в частности 16 и 18 типа, они передаются при половых контактах. Риск заражения остальными видами типов вируса папилломы человека, которые не вызывают онкологию, не исключен.

"На сегодняшний день есть определенный опыт, говорящий об эффективности вакцины. Особенно это важно для семей, где отслеживается онкопатология. Поэтому очень важно сделать прививку от ВПЧ, чтобы значительно снизить риск развития рака шейки матки. Тем более, что в Москве девочки 12-13 лет могут сделать эту прививку совершенно бесплатно, обратившись в свою поликлинику. Как показала практика, рак шейки матки значительно снизился во всех странах, где вакцинация от ВПЧ включена в календарь прививок", - добавил Петров.

Кстати, прививку от ВПЧ могут сделать и взрослые женщины.

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