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1 час назад

Назван способ определить заболевание по пальцу ноги

Lenta.ruLenta.ru

Болезнь Паркинсона является хроническим прогрессирующим заболеванием головного мозга, при котором проявляется ряд двигательных и немоторных симптомов. У людей с этим заболеванием зачастую происходит изменение, связанное с большим пальцем ноги, на которое стоит обратить внимание, предупредили специалисты Фонда Паркинсона, назвав способ обнаружить такой признак. Об этом сообщает «Медик Форум».

Назван способ определить заболевание по пальцу ноги
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Среди главных проявлений болезни Паркинсона эксперты называют непреднамеренное разгибание пальцев стопы при том, что у человека нет других признаков, которые указывали бы на дисфункцию корково-спинномозгового тракта. Проще говоря, большой палец на ноге непреднамеренно выгибается вверх, пока остальные пальцы остаются в прямом положении, либо же сгибаются вниз, рассказали они. Отмечается, что этот симптом выявляется примерно у десяти процентов пациентов с данной болезнью.

«Дистония — это постоянное или повторяющееся сокращение мышц, спазмы или судороги, которые могут возникать в разное время суток. Скрюченные, сжатые пальцы ног или болезненные судороги в ногах — явные признаки дистонии», — объяснили врачи.

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