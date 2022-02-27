Названы вызывающие смертельно опасное состояние препараты

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил препараты, чрезмерный прием которых может вызывать смертельно опасное состояние — гипотонию. Об этом он рассказал в эфире программы "О самом главном", выпуск доступен на YouTube.
"Если у вас давление 220 на 160, вы приняли таблетку под язык, и оно у вас рухнуло до 150 на 100, то это организм считает как гипотонию",
— рассказал медик. Он также добавил, что при быстром падении давления у человека увеличивается риск возникновения инфарктов и инсультов.
По словам Мясникова, частой причиной гипотонии считаются лекарства. Поэтому врач рекомендует не превышать дозировку антидепрессантов, миорелаксантов, бета-блокаторов и мочегонных препаратов, чтобы избежать резкого понижения кровяного давления.
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