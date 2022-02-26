Названы способы сохранить молодость мозга

Молодость мозга помогут сохранить ментальные тренировки и спорт. Об этом рассказал нейрофизиолог Владимир Конышев, эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы «Нейронет», генеральный директор компании «Нейроботикс» в интервью RT.
Специалист назвал главные полезные привычки для сохранения здоровья и молодости мозга и заявил.
«Физическое здоровье мозга — это хороший сон, сбалансированное питание, здоровье организма в целом, физические нагрузки», — считает он.
По мнению специалиста, ментальные тренировки следует проводить регулярно. При этом нужно разнообразить занятия. Так, шахматы и кроссворды могут стать рутиной, потому что задействуют одни и те же нейроны, а мозг необходимо развивать с помощью нового опыта: мастер-классы, путешествия, новые знакомства, эмоции, блюда и запахи, рисование и разнообразная музыка.
Нейрофизиолог рекомендовал при этом уменьшить время просмотра телевизора, использования соцсетей и компьютерных игр.
«Мы — это наш мозг. Если мозг активно напитывается бессмысленным контентом, то человек сам упрощается и не испытывает удовольствия от жизни. Каждый момент по-своему уникален, в наших силах наполнить его важным и приятным содержанием», — отметил специалист
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