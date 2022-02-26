Названы способы сохранить молодость мозга

По мнению специалиста, ментальные тренировки следует проводить регулярно. При этом нужно разнообразить занятия. Так, шахматы и кроссворды могут стать рутиной, потому что задействуют одни и те же нейроны, а мозг необходимо развивать с помощью нового опыта: мастер-классы, путешествия, новые знакомства, эмоции, блюда и запахи, рисование и разнообразная музыка.