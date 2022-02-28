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15 часов назад

Обнаружена причина плохого сна в старости

Lenta.ruиещё 1

Ученые из Стэнфордского университета в США обнаружили, в чем заключается причина плохого сна у пожилых людей после 65 лет. Результаты работы были описаны в журнале Science.

Обнаружена причина плохого сна в старости
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалистам давно было известно, что с возрастом сон становится все более беспокойным, а старикам тяжелее уснуть, но механизмы этого явления изучены не были. Исследовательская группа выбрала для участия две группы мышей: молодые (от трех до пяти месяцев) и пожилые (от 18 до 22 месяцев), а затем рассмотрели их орексины — нейропептиды в головном мозгу, отвечающие за пробуждение. Ученые выявили, что старые подопытные потеряли около 38 процентов орексинов по сравнению с молодыми мышами.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что проблемы со сном в зрелом возрасте вызваны нарушениями работы калиевых каналов, которые являются биологическими «переключателями» между бодрствованием и сном. Они также подчеркнули, что плохой сон может увеличивать риск развития различных проблем со здоровьем: от гипертонии до сердечных приступов, диабета, депрессии и болезни Альцгеймера.

Ученые надеются, что их научная работа позволит разработать более эффективную терапию и лекарства от бессонницы в будущем.

В феврале 2022 года врач-сомнолог Роман Бузунов и невролог-сомнолог Елена Царева развеяли миф о «правильном» времени отхода ко сну. Они заявили, что ложиться можно в любое время, главное, «обмануть» свой мозг.

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