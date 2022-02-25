Эксперты рассказали, как вести себя на приеме у онколога

Многие пациенты очень волнуются, а потом не помнят указаний доктора.
Врачи дали несколько советов пациентам, которые планируют посетить онколога.
По словам онколога, исполнительного директора Фонда медицинских решений «Не напрасно!» Ильи Фоминцева, пациентам нужно понимать, что времени врачам на каждый прием дается очень мало.
«Первая проблема — нет времени. В среднем прием онколога занимает всего четыре минуты. Хотя на прием химиотерапевта, например, и часа бывает мало.
Вторая проблема — пациенты не всегда понимают, что врач говорит на приеме. Они очень волнуются, и потом ничего не помнят. А доктора, как правило, еще и не умеют рассказывать так, чтобы человек понял что-то»,
— рассказал Фоминцев в эфире телеканала «Доктор».
Врач отметил, что пациент оказывается в информационном вакууме, и поэтому у него начинается полная паника. По его словам, проблему пытались решать разными способами — в западных странах, например, выпускали специальные методички для пациентов.
Онколог Михаил Ласков посоветовал пациентам брать с собой на прием человека, который сможет задать вопросы и записать ответы. Фоминцев добавил, что онкобольной может взять с собой диктофон, если нет возможности прийти на прием с сопровождающим.