Эксперты рассказали, как вести себя на приеме у онколога

«Первая проблема — нет времени. В среднем прием онколога занимает всего четыре минуты. Хотя на прием химиотерапевта, например, и часа бывает мало.



Вторая проблема — пациенты не всегда понимают, что врач говорит на приеме. Они очень волнуются, и потом ничего не помнят. А доктора, как правило, еще и не умеют рассказывать так, чтобы человек понял что-то»,