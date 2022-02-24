Медики назвали смертельно опасным новый TikTok-тренд

Британские врачи назвали новый популярный тренд в TikTok тренд смертельно опасным. Об этом сообщает издание в Daily Mail.

В частности, пользователи решили испробовать легкий и быстрый способ загореть, но специалисты сообщили, что это может быть опасным для здоровья.

Так в я TikTok начали массово применять спрей для носа меланотан-2, который стимулирует синтез меланина и увеличивает загар кожи. В составе средства синтетический аналог натурального пептида меланокортина.

Пользовательница соцсети Мэдисон Саттон показала, как использует спрей перед посещением солярия, чтобы добиться еще более интенсивного загара.

Другая тиктокерша Ханна Тэви использоввала средства со словами:

«Я предпочту умереть горячей, чем прожить жизнь страшной. Если это отнимет у меня 10 лет жизни — мне все равно. Кроме того, я не хочу быть старой. Старики уродливы».

Однако медики объяснили, что использование этого препарата может быть опасным для здоровья.

«Назальные спреи для загара не лицензированы в Великобритании. Это значит, что они не прошли строгие испытания на безопасность, качество и эффективность. В связи с этим у продукта могут быть серьезные побочные эффекты», — объясняет доктор британской клиники The Doctor Clinic Габриелла Бирли она.

По словам, сотрудника лондонской клиники The Aesthetics Doctor Ахмед Эль Мунтасар, меланотан-2 может повышать кровяное давление и, соответственно, вызывать головную боль.

Кпроме того, препарат, увеличивая выработку меланина, может спровоцировать развитие рака кожи и привести к смертельному исходу.