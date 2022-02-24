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44 минуты назад

Кальций в таблетках может быть опасен для организма

Стелла Шмель

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что прием кальция в таблетках может привести к образованию камней в почках. Об этом он рассказал в эфире программы "О самом главном".

Кальций в таблетках может быть опасен для организма
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Какие камни в почках? Они у нас в основном в 80 процентах — кальцевые камни: оксалаты кальция, хотя есть ураты из мочевой кислоты, стреаты из магния",

- заявил он.

Как пояснил Александр Мясников, именно употребление этого микроэлемента в виде таблеток провоцирует отложение камней в почках.

Ранее мы писали, откуда получать кальций, если вы не пьете молоко.

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