Кальций в таблетках может быть опасен для организма

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что прием кальция в таблетках может привести к образованию камней в почках. Об этом он рассказал в эфире программы "О самом главном".
"Какие камни в почках? Они у нас в основном в 80 процентах — кальцевые камни: оксалаты кальция, хотя есть ураты из мочевой кислоты, стреаты из магния",
- заявил он.
Как пояснил Александр Мясников, именно употребление этого микроэлемента в виде таблеток провоцирует отложение камней в почках.
Ранее мы писали, откуда получать кальций, если вы не пьете молоко.