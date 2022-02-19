Врач назвал россиянам распространенные причины отеков

«Далее — глубокие вены. Это может быть либо тромбоз глубоких вен, либо хроническая венозная недостаточность. И то, и то будет сопровождаться отеками, они будут немного отличаться, но отличить одно от другого сможет специалист-флеболог», — заявил Водовозов. По его словам, отеки также могут быть связаны с популярными методиками похудения, поражением печени и проблемами с сосудами.