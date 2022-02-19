Врач назвал россиянам распространенные причины отеков

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов назвал россиянам распространенные причины отеков. Его слова передает RT.
Иногда отеки провоцирует образ жизни или прием таблеток, но лучше все-таки проверить организм.
«Некоторые из них вызываются лекарственными препаратами, большим количеством выпитой жидкости или долгим стоянием. Если иметь в виду патологию, то первое — это сердечно-сосудистые заболевания», — пояснил врач. Он добавил, что если с сердцем все в порядке, то стоит обследовать почки.
Проблема может скрываться и в венах, поэтому если причину не удается сразу выявить, придется искать дальше.
«Далее — глубокие вены. Это может быть либо тромбоз глубоких вен, либо хроническая венозная недостаточность. И то, и то будет сопровождаться отеками, они будут немного отличаться, но отличить одно от другого сможет специалист-флеболог», — заявил Водовозов. По его словам, отеки также могут быть связаны с популярными методиками похудения, поражением печени и проблемами с сосудами.
Венозный застой не менее опасен, поэтому при регулярных отеках важно немедленно обратиться к врачу.
«Венозная кровь начинает задерживаться, не поступает в сердце в необходимом количестве, следственно, венозный застой, расширение вен, в том числе венозное расширение вен пищевода», — уточнил врач.
По словам доктора, отеки считаются «относительно нормальными» в рамках беременности.
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