Врачи назвали неприятный запах изо рта признаком патологии

Врачи отмечают, что у людей, которые ведут нездоровый образ жизни, могут возникать проблемы с печенью, даже если они не употребляют спиртное. При накоплении жира в печени происходит воспаление, которое начинает прогрессировать, что, в свою очередь, может привести к фиброзу или циррозу. В подобных случаях дыхание может становится неприятным, предупреждая человека о наличии проблем с органом.