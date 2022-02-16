В Москве расширили возможности чат-бота для помощи врачам поликлиник

Теперь чат-бот на основе искусственного интеллекта сможет помочь москвичам передать жалобы на самочувствие и перед приемом офтальмолога. Всего за год жители столицы воспользовались этим сервисом 720 тысяч раз, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Она напомнила, что чат-бот, позволяющий сокращать время, которое врачи тратят на сбор анамнеза во время приема, был запущен ровно год назад.

«Сначала он помогал горожанам при записи к терапевту, затем — к отоларингологу, к гинекологу в женских консультациях, а также для маленьких пациентов — при записи к педиатру. Мы рады сообщить, что теперь такой сервис доступен и пациентам, которые записались на прием к офтальмологу»,

— пояснила Ракова.

Заместитель мэра Москвы обратила внимание на то, что чат-бот «позволяет больше внимания уделить осмотру и назначению дополнительных исследований», так как врач уже до начала приема знает о жалобах пациента.

Для того, чтобы воспользоваться этим сервисом, не нужно скачивать каких-либо дополнительных приложений, так как чат-бот интегрирован в ЕМИАС. После того как пациент записался на прием к врачу, он получает СМС или push-уведомление со ссылкой на форму опроса для предварительного сбора информации и истории болезни. Пользователь в свободной форме указывает свои жалобы, а затем дает ответы на задаваемые вопросы, конкретизируя симптомы. При этом каждый последующий вопрос зависит от ответа на предыдущий.