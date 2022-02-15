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50 минут назад

Почему опасно терпеть боль в ногах, если вы болели COVID-19

Мира Маркина

В беседе с журналистами газеты «Вечерняя Москва» врач-флеболог Анатолий Русаков рассказал о причинах появления после ковида боли в ногах и ее последствиях.

Почему опасно терпеть боль в ногах, если вы болели ковидом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Мышечная, суставная и вызванная сосудистыми нарушениями – три вида боли в нижних конечностях, которые чаще всего встречаются у пациентов, перенесших COVID-19. Эксперт объяснил, какие причины их вызывают.

В первую очередь, это вероятное тромбообразование. Оно возникает из-за повышения вязкости и застоя крови, а также при повреждении однослойного пласта клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов (или эндотелия).

Во-вторых, по словам Анатолия Русакова, не способствует здоровью ног обезвоживание организма. Его может провоцировать прием противовирусных препаратов и антибиотиков, а также лихорадочное состояние – с повышением температуры и сопутствующим жаром.

Третьей причиной появления боли эксперт назвал повышенное выделение в кровь токсинов. Они способны вызывать воспаление суставов, а также поражение скелетных мышц. В организме токсины появляются в процессе размножения инфекции.

«Пациентам с жалобами на боли в нижних конечностях рекомендовано обращение к врачу при первых признаках тромбоза, так как отсутствие лечения может вызвать необратимые последствия, в том числе тромбоэмболию легочной артерии и даже летальный исход. Боли в суставах также требуют лечения, так как приводят к возникновению артритов и их прогрессированию», — отметил Анатолий Русаков.

Ранее мы писали о том, какие продукты могут снизить риск появления тромбоза.

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