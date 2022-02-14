Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-3° в 
USD 76.58EUR 86.85
Войти в почту
1 час назад

Врач назвал главную разницу между раком и онкологией

Lenta.ru

Онкология — это не всегда рак и не всегда опасно. Об этом заявил доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра Лапино-2 Михаил Давыдов, передают «Известия».

Врач назвал главную разницу между раком и онкологией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он пояснил, что онкология включает в себя целый класс заболеваний, и рак, или карцинома, — лишь одно из них.

Давыдов отметил, что среди злокачественных опухолей чаще других встречаются карцинома (поверхность кожи, слизистые оболочки внутренних органов), саркома (мышцы, хрящи, кости), глиома (опухоль нервных тканей головного и спинного мозга), лимфома (состоит из лимфатических тканей), лейкоз (злокачественное новообразование клеток костного мозга), меланома (образуется из клеток кожи, содержащих мелатонин).

Член-корреспондент РАН пояснил, что онкология изучает опухоли в принципе, не только злокачественные, но и доброкачественные. «Соответственно, когда речь идет об онкологических заболеваниях, не стоит сводить все к их злокачественной природе», — сказал врач.

Ранее врач-онколог, главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии, кандидат медицинских наук Андрей Пылев сообщал, что за последние 10-15 лет подход к лечению онкозаболеваний существенно изменился.

Специалист отметил, что онкология — постоянно развивающаяся область медицины. Он отметил, что в середине прошлого века врачи могли предложить пациентам лишь химиотерапию, которая пусть и действенна, но все же оказывает на организм человека системное токсическое воздействие. В настоящее время в распоряжении врачей есть таргетные препараты, которые борются с заболеванием более точечно.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители