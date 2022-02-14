Врач назвал главную разницу между раком и онкологией

Онкология — это не всегда рак и не всегда опасно. Об этом заявил доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра Лапино-2 Михаил Давыдов, передают «Известия».

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Он пояснил, что онкология включает в себя целый класс заболеваний, и рак, или карцинома, — лишь одно из них.

Давыдов отметил, что среди злокачественных опухолей чаще других встречаются карцинома (поверхность кожи, слизистые оболочки внутренних органов), саркома (мышцы, хрящи, кости), глиома (опухоль нервных тканей головного и спинного мозга), лимфома (состоит из лимфатических тканей), лейкоз (злокачественное новообразование клеток костного мозга), меланома (образуется из клеток кожи, содержащих мелатонин).

Член-корреспондент РАН пояснил, что онкология изучает опухоли в принципе, не только злокачественные, но и доброкачественные. «Соответственно, когда речь идет об онкологических заболеваниях, не стоит сводить все к их злокачественной природе», — сказал врач.

Ранее врач-онколог, главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии, кандидат медицинских наук Андрей Пылев сообщал, что за последние 10-15 лет подход к лечению онкозаболеваний существенно изменился.