Названы «тихие» признаки смертельно опасного заболевания

Специалисты британской организации Cancer Research UK назвали «тихие» признаки, которые могут говорить о наличии у человека рака костей. Примечательно, что зачастую симптомы смертельно опасного заболевания выглядят как ничем не примечательные обыденные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает «Медик Форум».

Первое, на что врачи советуют обратить внимание, — это появление боли в суставах, которая может возникать у человека в любом возрасте. Порой пациенты не обращают должного внимания на ноющую боль, заглушая ее применением анальгетиков. Второе — появление отеков или разного рода припухлостей. Следует внимательно наблюдать за тем, как на теле проходят раны и ушибы. Если они долгое время не проходят — это может быть признаком рака кости.