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3 часа назад

Сомнолог назвала продолжительность бессонницы после перенесенного коронавируса

Lenta.ruиещё 1

После перенесенной коронавирусной инфекции потеря сна может длиться от трех до шести месяцев. Такую продолжительность бессонницы после COVID-19 назвала врач-невролог, сомнолог Елена Царева, сообщает Ura.ru.

Врач назвала продолжительность бессонницы после COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Примерно у 30 процентов пациентов с COVID-19 может развиться бессонница. Даже появился новый термин — ковидсомния. Специфического лечения данной проблемы нет»,

— заявила Царева.

Насколько быстро человек сможет побороть бессонницу, зависит от восстановления его эмоционального состояния и восполнения ресурсов, считает врач.

По ее словам, бессонница появляется, так как вирус влияет на нервную систему человека и может усилить тревожно-депрессивные расстройства. На фоне самоизоляции возможно появление депрессии, что также может спровоцировать отсутствие сна.

«Практически все лекарства, которые применяются при лечении коронавируса, имеют побочные действия в виде бессонницы»,

— добавила Царева.

Ранее врач Николай Талов рассказал об одном из самых опасных последствий коронавируса — тромбозе. По его словам, они характерны для тяжелого и среднетяжелого течения COVID-19.

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