Названа неожиданная причина падения рождаемости

Компания, специализирующаяся на репродуктивном здоровье, Modern Fertility провела исследование. Современные женщины не спешат заводить детей в том числе из-за глобального потепления. Об этом пишет Marie Claire, ссылаясь на результаты, полученные Modern Fertility.

Около 40% опрошенных женщин заявили, что считают «безответственным или неэтичным» рожать детей в мире, который сталкивается с серьезными проблемами. Более половины респонденток признались, что скорректировали свои планы касательно деторождения именно по этой причине. Треть вовсе заявили, что из-за тревоги о том, какой мир унаследуют их дети, желание продолжать род уменьшилось.

Часть опрошенных поделилась, что вероятность столкновения с климатическим кризисом вынуждает заводить детей побыстрее. 17% женщин оправдали свое решение пересмотром жизненных ценностей. А 14% пояснили: кризис дает ощущение, что нужно торопиться.

Среди тех, кто готов родить раньше, много женщин из малообеспеченных семей. Авторы исследования считают, что такая тенденция абсолютно естественна. Ведь по мере усугубления климатических проблем природные ресурсы могут стать предметом роскоши. И эти мамы просто не обеспечат детей всем необходимым.

Кроме того, изменение климата влияет и на способность заводить детей. Это тоже подстегивает женщин родить как можно скорее.

«Из-за изменения климата мы наблюдаем рост бесплодия. Есть и увеличение числа осложнений при родах, рост числа преждевременных родов, процента отторжений сперматозоидов», – отметила доктор Джейн Ван Дис.