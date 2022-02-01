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2 часа назад

Малышева назвала вредные для сердца привычки

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» назвали вредные для сердца привычки. Доктора объяснили, что слишком продолжительный сон, употребление алкоголя, отказ от кофе и исключение жиров из рациона питания вызывают сердечные заболевания. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

Названы вредные для сердца привычки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты рассказали, что сон продолжительностью более десяти часов увеличивает риск умереть от сердечной атаки на 50 процентов. При этом Малышева подчеркнула, что на здоровье человека может негативно влиять и сон продолжительностью более восьми часов.

«Самая низкая смертность от сердечных-сосудистых заболеваний в группе людей, которые редко употребляют алкоголь», — предупредил Гандельман.

При этом врач отметил, что для сердца также вреден отказ от кофеина.

«Клеймо с кофе мы сняли в XXI веке. Употребление кофе до трех чашек в день уменьшает риск развития сердечной недостаточности на 30 процентов», — отметил специалист.

Кроме этого, по словам Малышевой, кофе снижает артериальное давление и улучшает работу мозга.

Доктора также предупредили, что болезни сердца может провоцировать исключение жирных продуктов из рациона питания.

«Нам необходимы ненасыщенные жирные кислоты для организма, чтобы уменьшить шанс развития атеросклероза», — подчеркнул Гандельман.

«Когда люди едят насыщенные жиры — сливочное масло, сало — это снижает риски инсульта, потому что жиры в каждой оболочке клеток, отказываться от них глупо», — заключила Малышева.

Ранее специалисты предупредили о серьезных побочных эффектах сердечного аспирина. По словам докторов, препарат может вызвать развитие анемии и привести к астме. По этой причине Гандельман рекомендовал людям, принимающим лекарство, регулярно проходить осмотр у врачей.

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