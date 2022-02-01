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31 минуту назад

Кардиолог назвала пять признаков сердечной недостаточности

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, какие пять признаков могут говорить о наличии и проблем с сердцем.

Названы пять признаков сердечной недостаточности
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Человек не может выполнять физическую нагрузку, которую он выполнял раньше. Это первый признак. Может возникать и усталость, и одышка. Регулярные физические упражнения не становятся легче, а наоборот, все тяжелее и тяжелее, — сказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Помимо одышки при ходьбе может возникать тяжесть и жжение в груди:

— Это ощущение ослабляется или совсем проходит, когда человек останавливается. Это признак ишемической болезни сердца, которая приведет к сердечной недостаточности при отсутствии лечения.

Косвенно о слабом сердце говорят приступы сердцебиения, перебои работы сердца, нарушения ритма сердца. Пульс выше 90 ударов в минуту в состоянии покоя также не считается нормальным. Причина может заключаться не только в сердце, но и из-за проблем с другими органами.

— Отеки на ногах в вечернее время сигнализируют о сердечной недостаточности. Если вы это заметили, идите к врачу.

Пятый симптом — резкая прибавка в весе. Это более 800 и 1000 граммов за сутки. Это происходит из-за задержки жидкости, и одна из причин — сердечная недостаточность. Такое состояние опасно для организма, нужно срочно обратиться к врачу.

Кардиолог Татьяна Федосеева рассказала, чем опасно низкое атмосферное давление и как облегчить самочувствие в такие дни.

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