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2 часа назад

Врач рассказала, от каких болезней защищает рыбий жир

Нутрициолог Екатерина Михайленко об изменениях в организме, которые произойдут при регулярном употреблении рыбьего жира. Ее слова передает РИА Новости.

Врач рассказала, от каких болезней защищает рыбий жир
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Она объяснила, что рыбий жир богат витаминами A и D, а также Омега-3 жирными кислотами.

"Витамин А необходим для молодости кожи, поддержания иммунитета и здоровья глаз. Недостаток витамина D приводит к нарушению обмена кальция и фосфора в костях, что увеличивает риск развития остеопороза", — пояснила она..

Лучшими источниками рыбьего жира считаются сельдь, палтус, скумбрия, лосось, тунец и треск.

"При этом витаминов A и D в два раза больше в жире, полученном из печени трески. В ней также присутствуют калий, магний и фосфор. Но из-за высокой калорийности употреблять печень трески стоит умеренно", — заявила нутрициолог.

До этого мы рассказывали, как готовить ту самую заливную рыбу из «Иронии судьбы».

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