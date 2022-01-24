Тренер назвал армейский способ уснуть за две минуты

Фитнес-тренер Джастин Августин назвал способ уснуть за две минуты с помощью армейских техник. Этой информацией он поделился с пользователями в своем аккаунте в TikTok.

По словам Августина, техника, о которой он рассказал подписчикам, была разработана в армии, чтобы солдаты могли быстро засыпать в любое время и в любом месте.

«Согласно моим исследованиям, этот метод был разработан в основном для пилотов истребителей, которым необходима стопроцентная сосредоточенность, способность к которой, как мы все знаем, снижается при недостатке сна», — отметил он.

Тренер объяснил, что начинать нужно с расслабления тела и освобождения головы от лишних мыслей. Затем необходимо сосредоточиться на расслаблении лба, а после глаз, щек и челюсти. Далее, сосредоточившись на дыхании, можно переходить к избавлению от напряжения в шее и плечах. «Убедитесь, что ваши плечи не напряжены. Опустите их как можно ниже и держите руки свободно, включая кисти и пальцы», — рекомендовал Августин и добавил, что в процессе человек должен представить, что по его телу разливается тепло, которое идет от макушки до пальцев ног.

Четвертый шаг на пути к быстрому засыпанию — глубокий вдох и медленный выдох с последовательным расслаблением груди, живота, бедер, коленей, ног и ступней. При этом нужно снова представить тепло. После этого этапа Августин советует переходить к работе с сознанием, чтобы освободиться от стресса.

Он предлагает представить два сценария: в первом вы лежите в каноэ на спокойном озере и над вами только чистое голубое небо, а во втором вы лежите в черном бархатном гамаке в абсолютно темной комнате. Если в процессе вы начинаете думать о чем-то другом, Августин предлагает в течение 10 секунд говорить «Не думай, не думай, не думай».