Названы продукты, снижающие риск инфаркта

“Для укрепления стенок сосудов поможет витамин С, который более всего содержится в шиповнике, квашеной капусте, черной смородине и киви. Также здоровье сосудов поддерживают Омега-3 жирные кислоты. Употребляйте не реже трех раз в неделю красную рыбу дикого отлова, а также семена льна и кедровые орехи. Коллаген в костных бульонах является структурным элементом стенок сосудов. Часто слабость сосудистой системы связана с его нехваткой”