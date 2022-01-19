Названы продукты, снижающие риск инфаркта

Диетолог-нутрициолог Лера Лавски рассказала о существовании ряда продуктов, снижающих риск инфаркта. Об этом сообщает РИА Новости.
Она пояснила, что сердечно-сосудистые заболевания входят в тройку основных причин смерти населения Земли, поэтому важно следить за здоровьем этих органов, а также за уровнем холестерина и контролировать артериальное давление.
“Для укрепления стенок сосудов поможет витамин С, который более всего содержится в шиповнике, квашеной капусте, черной смородине и киви. Также здоровье сосудов поддерживают Омега-3 жирные кислоты. Употребляйте не реже трех раз в неделю красную рыбу дикого отлова, а также семена льна и кедровые орехи. Коллаген в костных бульонах является структурным элементом стенок сосудов. Часто слабость сосудистой системы связана с его нехваткой”
Для нормализации артериального давления она посоветовала магний, который содержится в орехах и семенах. Он также может снижать стрессовую нагрузку. Чтобы понизить уровень холестерина, Лавски посоветовала сырой лук и чеснок, а также бобовые и субпродукты грубого помола.
Ранее сообщалось, что гастроэнтеролог заявил об опасности бутербродов с маслом.