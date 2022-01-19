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3 часа назад

Правда ли, что реагенты вредят здоровью

О противогололедных материалах существует много заблуждений, например, что они вредны для здоровья. "Рамблер" развеет пять популярных мифов об этом.

Правда ли, что реагенты вредят здоровью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сплошная химия

Реагент состоит из состава разных солей. В России дороги посыпают хлоридом натрия и хлоридом кальция (поваренная соль и кальциевая соль соляной кислоты). Хлорид натрия и правда один самых агрессивных хлоридов. Соль разъедает металл, кожу и засаливает почву. К тому же, она эффективна лишь при морозе до -9°С. При более низкой температуре соленый снег застывает и превращает дорогу в каток. Поэтому современные противогололедные материалы — это смесь хлорида натрия с другими солями.

Вредно для человека

В больших количествах вредно все. Любой противогололедный продукт проходит обязательный контроль на соответствие дорожным нормам, техническим и экологическим параметрам. Если соблюдать технологию применения, сертифицированные реагинты не влияют на организм человека и природу.

Ожоги у животных

Исследования научных центров показали, что при соблюдении допустимой концентрации ни один из антигололедных продуктов, прошедших государственную экологическую экспертизу, не вызывает химических ожогов у людей и животных. Повреждение кожных покровов зимой может произойти в результате термического ожога.

Противогололедные материалы даже при низких температурах превращают снег и лед в воду. Вода обладает гораздо более высоким коэффициентом теплопроводности, чем снег. При взаимодействии с лапами животных она забирает тепло быстрее снега. При отрицательных температурах такой стремительный теплообмен способен вызывать термические ожоги кожи. В Европе владельцы домашних животных используют специальную обувь для питомцев, чтобы предотвратить термические ожоги.

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