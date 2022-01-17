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1 час назад

Врачи рассказали, кому нельзя нырять в прорубь

Врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила россиян, собирающихся окунаться в прорубь, об ограничениях по здоровью. В беседе с "Москвой 24" она рассказала об опасности купания для людей с кариесом.

Врачи рассказали, кому нельзя нырять в прорубь
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Перед моржеванием нужно посмотреть, все ли зубы здоровы, нет ли кариеса, потому что из-за переохлаждения может воспалиться кариозный зуб",

- отметила специалист.

Врач рекомендует мониторить состояние своего здоровья.

"Желательно все-таки сходить к врачу и пройти минимальное обследование, например сделать ЭКГ, выяснить, что с артериальным давлением. Потому что наибольший риск – сердечный приступ от такой резкой смены температуры".

Если у человека кашель, насморк или температура, то купания лучше отложить.

"Считается, что "стрессы" при погружении в холодную воду помогают иммунитету активно включаться в работу. Такая встряска организму нужна, но только в том случае, если человек не только что после тяжелой болезни",

- добавила врач.

Ранее мы писали, что россияне искупались в Сочи в декабре и попали на видео.

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