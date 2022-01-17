Врачи рассказали, кому нельзя нырять в прорубь

Врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила россиян, собирающихся окунаться в прорубь, об ограничениях по здоровью. В беседе с "Москвой 24" она рассказала об опасности купания для людей с кариесом.
"Перед моржеванием нужно посмотреть, все ли зубы здоровы, нет ли кариеса, потому что из-за переохлаждения может воспалиться кариозный зуб",
- отметила специалист.
Врач рекомендует мониторить состояние своего здоровья.
"Желательно все-таки сходить к врачу и пройти минимальное обследование, например сделать ЭКГ, выяснить, что с артериальным давлением. Потому что наибольший риск – сердечный приступ от такой резкой смены температуры".
Если у человека кашель, насморк или температура, то купания лучше отложить.
"Считается, что "стрессы" при погружении в холодную воду помогают иммунитету активно включаться в работу. Такая встряска организму нужна, но только в том случае, если человек не только что после тяжелой болезни",
- добавила врач.
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