Мясников назвал способные привести к раку простаты продукты

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что чрезмерное употребление молочных продуктов может привести к раку простаты у мужчин. Их специалист назвал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, есть много научных работ, свидетельствующих о связи употребления молочных продуктов и рака простаты. Медик отметил, что в связи с этим мужчинам стоит пить в день не более 300 миллилитров молока. «Повышенное количество кальция, которое поступает с молоком и молочными продуктами в организм, приводит к понижению витамина D», — объяснил Мясников.