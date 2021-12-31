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3 часа назад

Врач назвала пять способов предотвратить похмелье

Похмелье возникает при алкогольной интоксикации организма: спиртное вредно для печени, поджелудочной железы, мозга и других органов. Пять способов избежать такого состояния в беседе с KP.RU назвала врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением Консультативно-диагностического центра «Измайловский» Пироговского центра Любовь Дулова.

Врач назвала пять способов предотвратить похмелье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Первый способ — не допускать похмелья: соблюдать свою меру и не выпивать много. Второй — закусывать спиртное жирной пищей. По словам врача, она препятствует всасыванию алкоголя в кровь, поэтому новогодние блюда могут прийтись кстати.

В-третьих, следует кроме спиртного пить морсы и не забывать, что газированные напитки ускоряют наступление опьянения. Именно поэтому быстро захмелеть можно от шампанского, а молниеносно — от водки с газировкой.

Четвертый способ предотвратить похмелье — делать большие перерывы между порциями выпивки, много двигаться и выходить на прогулку. При этом, уточнила Дулова, брать с собой на улицу спиртное не стоит. «Не нужно ставить перед собой цель употребить все винные запасы за первые часы праздника», — пошутила врач.

Наконец, перед сном следует восстановить водный баланс в организме — попить чистой воды. Алкоголь быстро связывает жидкость в организме, отсюда и отеки на следующий день, подытожила Дулова.

Новости,Комсомольская правда,
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