Врачи назвали четыре способа побороть гипертонию

Четыре физических упражнения могут лучше лекарств помочь в борьбе с гипертонией. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на данные исследования, опубликованного в Европейском журнале профилактической кардиологии.

Ученые утверждают, что лучше всего в борьбе с высоким давлением помогают ходьба, бег, езда на велосипеде и плавание.

"Рекомендуется со средней интенсивностью выполнять аэробные упражнения не менее 30 минут", - говорится в публикации.