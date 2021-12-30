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5 часов назад

Врачи назвали четыре способа побороть гипертонию

Четыре физических упражнения могут лучше лекарств помочь в борьбе с гипертонией. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на данные исследования, опубликованного в Европейском журнале профилактической кардиологии.

Врачи назвали четыре способа побороть гипертонию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ученые утверждают, что лучше всего в борьбе с высоким давлением помогают ходьба, бег, езда на велосипеде и плавание.

"Рекомендуется со средней интенсивностью выполнять аэробные упражнения не менее 30 минут", - говорится в публикации.

Кроме того, исследователи советуют изменить пищевые привычки: сократить потребление соли, кофеина и алкоголя, бросить курить и избавиться от лишнего веса.

Ранее "Рамблер" сообщал, какие продукты помогают снизить холестерин.

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