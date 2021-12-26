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2 часа назад

Перечислены признаки высокого холестерина

Высокий холестерин не имеет ярко выраженных симптомов, однако медики выделяют четыре косвенных признака, которые могут свидетельствовать о наличии у человека этого опасного состояния. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на доктора Дебору Ли.

Перечислены признаки высокого холестерина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Во-первых, следует обратить внимание на роговичную дугу — сероватые или белесые отложения на периферии роговицы. Этот симптом прежде всего характерен для пожилых людей.

Во-вторых, это желтоватые отложения жира, которые скапливаются под кожей на внутренних сторонах верхнего и нижнего века. Обычно они появляются вокруг глаз и носа и, как правило, симметричны.

Третий признак — контрактура Дюпюитрена, которая представляет собой деформацию кисти руки. При таком состоянии происходит перерождение сухожилий четвертого и пятого пальцев на ладонях и человеку бывает трудно разгибать эти пальцы.

Четвертый признак наличия высокого холестерина в организме — это плохо прощупываемый пульс на запястьях. Иногда это указывает на высокий уровень холестерина.

«Если прослушивать заблокированную артерию с помощью стетоскопа, врач может услышать ненормальные звуки, называемые шумами»,

— заключило издание.

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