Мясников рассказал, о какой болезни говорят синяки

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что синяки на теле могут говорить об опасной болезни. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на YouTube.
По словам Мясникова, синяки на теле могут сигнализировать о серьезном заболевании печени.
«Первый ее симптом — нарушение свертываемости [крови], потому что в печени синтезируются все основные факторы свертывания», — отметил доктор Мясников.
Так, в программе предупредили, что беспричинно появляющиеся синяки на теле могут стать симптомом заболеваний печени на поздних стадиях.
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