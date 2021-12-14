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1 час назад

Мясников рассказал, как синяки говорят об опасной болезни

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что синяки на теле могут говорить об опасной болезни. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на YouTube.

Мясников рассказал, о какой болезни говорят синяки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Мясникова, синяки на теле могут сигнализировать о серьезном заболевании печени.

«Первый ее симптом — нарушение свертываемости [крови], потому что в печени синтезируются все основные факторы свертывания», — отметил доктор Мясников.

Так, в программе предупредили, что беспричинно появляющиеся синяки на теле могут стать симптомом заболеваний печени на поздних стадиях.

Ранее мы писали о том, как избавиться от синяков под глазами.

Новости,Александр Мясников,
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