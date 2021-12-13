Москвичи смогут пожаловаться на самочувствие чат-боту

Чат-бот на основе искусственного интеллекта поможет передать жалобы на самочувствие как взрослым жителям Москвы при записи к отоларингологу, так и юным пациентам перед приемом педиатра. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова напомнила, что цифровой помощник был запущен в феврале этого года. Изначально чат-бот опрашивал москвичей об их жалобах на самочувствие перед приемом терапевта, а затем и перед приемом гинеколога в женских консультациях.

Видео дня

«За все время работы чат-ботом воспользовались уже почти 600 тысяч москвичей. Мы продолжаем развивать возможности этого удобного сервиса: теперь чат-бот будет собирать информацию о том, что беспокоит пациентов, в том числе и перед визитом к педиатрам в детских поликлиниках, а также к оториноларингологу в поликлиниках для взрослых», - рассказала она.

По словам Раковой, благодаря чат-боту, врачи еще двух специальностей смогут заранее ознакомиться с жалобами на самочувствие пациентов и на приеме уделить больше внимания осмотру, назначениям и лечению. При этом при записи к педиатру опрос чат-бота самостоятельно смогут пройти подростки старше 15 лет, если же пациент младше, то на вопросы будут отвечать его родители или законные представители.

Для того, чтобы воспользоваться чат-ботом, не нужно скачивать каких-либо дополнительных приложений. Необходимо просто перейти по ссылке из смс-сообщения или пуш-уведомления, которое придет пациенту (его родителю) после записи к врачу.

В специальной форме опроса необходимо будет указать жалобы и ответить на вопросы. При этом каждый последующий вопрос зависит от ответа на предыдущий. Также для удобства уже добавлены наиболее часто встречающиеся жалобы – достаточно будет нажать кнопку с нужным текстом, и он появится в поле для ввода. Полученная информация передается в ЕМИАС и фиксируется в протоколе осмотра предстоящего приема с возможностью дальнейшего редактирования врачом.

Также с помощью цифрового помощника с начала августа москвичи могут вносить в электронные медкарты сведения о перенесенных травмах, операциях, аллергиях, патологиях, принимаемых лекарственных препаратах или особенностях образа жизни. Этой возможностью уже воспользовались более 115 тысяч жителей столицы.