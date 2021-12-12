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53 минуты назад

Чем опасна привычка ставить на утро несколько будильников

Стало известно, какой урон здоровью наносит привычка ставить на утро сразу несколько будильников. Об этом пишет китайское издание WeChat.

Чем опасна привычка ставить на утро несколько будильников
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Зачастую многие ставят сразу на всяких случай несколько будильников, чтобы точно не проспать. А утром отключают его один за одним, до последнего оттягивая момент пробуждения и подъема с кровати.

Оказалось, что эта привычка крайне негативно сказывается на здоровье. Ухудшается качество сна, появляется перманентная сонливость, а засыпать станет сложнее. Еще из возможных последствий – бессонница и даже апноэ.

Британские ученые провели исследование и выяснили, что при таком тревожном подъеме от множества будильников в организме активизируется выработка гормона аденозина, что приводит к возникновению ощущения недосыпа. Как следствие, организм находится в состоянии хронической усталости.

Поэтому ставить несколько будильников друг за другом не рекомендуется, чтобы не создавать прерывистый сон, который лишь увеличит сонливость.

Ученые советуют ставить будильник подальше от кровати, чтобы для его выключения было необходимо встать с кровати, и затем сразу открывать шторы.

Ранее мы писали, почему тяжелое одеяло помогает справиться с бессонницей.

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