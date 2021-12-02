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2 часа назад

Кардиологи объяснили, когда отрыв тромба приводит к смерти

К отрыву тромба могут привести наследственность, статичный образ жизни и перенесенный коронавирус. В некоторых случаях после этого наступает смерть. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали врачи.

Кардиологи объяснили, когда отрыв тромба приводит к смерти
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

К смерти, по словам кардиологов, приводит не каждый тромб. Это зависит от размера.

"Плюс длительное сидение, статичное положение. Может, он ковид перенес, который увеличивает риск тромбоза. А если без ковида, то это наследственная предрасположенность плюс длительное неподвижное положение, возможно, еще обезвоживание", — объяснил доктор кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии имени П. Е. Лукомского в РНИМУ имени Н. И. Пирогова Евгения Таратухина.

По его словам, на состояние человека с риском тромбоза может влиять и стресс.

Отрыв тромба приводит к смерти в тех случаях, если образовывается сгусток большого размера и перекрывает легочную вену.

"Он там застрянет, не будет проходить кровь к легким, и человек задохнется. Отрывается тромб в ноге, как правило. Там он образуется при варикозной болезни", — объяснил кардиолог Станислав Егорычев .

А маленький тромб, оторвавшись, застревает в ветви легочной вены. Это опасно, но не смертельно. Важно вовремя обратиться к врачу и начать лечение.

Ранее мы писали о продуктах, повышающих риск тромбоза после COVID-19.

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