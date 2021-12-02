Коммерческие аптеки могут стать участниками проекта для льготников

В Москве стартовал сбор заявок от коммерческих аптек на участие в пилотном проекте по обеспечению пациентов лекарственными препаратами по льготным рецептам с QR-кодом. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для участия в проекте аптеке, соответствующей предъявляемым требованиям, необходимо заключить соглашение с Департаментом здравоохранения. Кроме того, организация должна быть подключена к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

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Заммэра сообщила, что возможность отпуска лекарственных препаратов в аптеках по электронным рецептам появилась в Москве в феврале этого года. Сервис оказался удобным как для пациентов, так и для аптек: использование электронных рецептов исключает подделку рецептов и повторный отпуск лекарств по одному и тому же рецепту, упрощает учет и анализ выписанных лекарственных препаратов.

По словам Раковой, в Москве насчитывается 700 тысяч льготников, которые бесплатно получают лекарства по назначению врача. Для участников розничного рынка это хорошая возможность увеличить товарооборот и привлечь новых клиентов. Москвичам это позволит получать бесплатные лекарства не только в аптечных пунктах поликлиник, но и в ближайшей аптеке, если она станет участником проекта.

Коммерческой аптеке - потенциальному участнику проекта необходимо соответствовать ряду требований, указанных на сайте Департамента здравоохранения города Москвы.

В дальнейшем аптеке, допущенной к проекту, будет необходимо ежедневно обеспечивать наличие препаратов в рамках Перечня лекарственных средств, отпускаемых по электронным рецептам, и передачу сведений об этом в ЕМИАС. Также требуется выдавать препараты в день обращения и при наличии технической возможности дистанционного отпуска обеспечивать онлайн-заказ и доставку лекарств.

Для получения бесплатного лекарства понадобится либо электронный рецепт с QR-кодом на экране телефона, либо распечатанный в инфокиоске поликлиники талон с QR-кодом рецепта. Предъявлять распечатанный рецепт больше не нужно. Электронные рецепты всегда доступны онлайн - они хранятся в цифровом виде в системе ЕМИАС. Пациент может просмотреть все действующие выписанные ему рецепты в своей электронной медкарте в разделе «Мои рецепты» на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», а также в информационном киоске в поликлинике.

Для тех пациентов, кто не готов пользоваться рецептом в электронном виде, сохранена возможность получить рецепт на традиционном бумажном бланке.

Список коммерческих аптек, в которых можно будет бесплатно получить лекарства, будет доступен пациентам на сайте Депздрава, в электронной медкарте в разделе «Мои рецепты», на портале mos.ru и мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Если у пациента нет возможности просмотреть свою электронную медкарту в онлайн-режиме, то он может распечатать информацию в информационном киоске поликлиники.