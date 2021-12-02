Врач назвал признак тромбоза

"При тромбозе нужно сразу же вызывать скорую, и она определит, куда повезти человека, чтобы он просто так не ходил. Может произойти острый тромбоз сосудов сердца, и это способно привести к инфаркту, то есть там хождение не нужно, надо вызывать врача к себе на дом".