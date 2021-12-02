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3 часа назад

Врач назвал признак тромбоза

Врач рассказал, на какое изменение в теле обратить внимание, чтобы предотвратить возможное появление тромбоза.

Врач назвал признак тромбоза
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В беседе с телеканалом "Москва 24" кардиолог Юрий Серебрянский отметил, что посинение или побеление конечности может быть признаком тромбоза.

"Если тромбоз на поверхности, то чаще всего это боль. Венозные тромбозы идут с посинением, а артериальные с побелением конечностей, она становится холодной, чужой, с болью. Может быть, тромб из сердца оторвался и улетел в верхнюю конечность, она побелела и стала холодной".

При этом люди с варикозным расширением вен, сахарным диабетом, аритмией и нарушением свертываемости крови - в группе риска.

Причиной тромбоза могут стать и травмы конечностей.

"Могут образоваться вторичные тромбозы в следствие повреждения или травм сосудов. То есть внутрисосудистые тромбозы",

- отметил врач.

Для уменьшения риска возникновения тромбоза нужно больше двигаться и потреблять жидкость.

"При тромбозе нужно сразу же вызывать скорую, и она определит, куда повезти человека, чтобы он просто так не ходил. Может произойти острый тромбоз сосудов сердца, и это способно привести к инфаркту, то есть там хождение не нужно, надо вызывать врача к себе на дом".

Ранее врач-диетолог рассказала о продуктах, которые повышают риск тромбоза после перенесенного коронавируса.

Новости,Юрий Серебрянский,Москва24,
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