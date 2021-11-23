Ученые доказали пользу кофе для мозга

Ученые из Австралии установили, что у тех, кто ежедневно пьет кофе, ниже риск развития когнитивных нарушений с возрастом . Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers of Aging Neuroscience.
Это связано с тем, что у них в мозге медленнее накапливаются амилоидные белки.
В частности, ученые проанализировали данные масштабного исследования Университета Эдит Коуэн, которое проводилось 10 лет. Специалисты установили связь между употреблением кофе и важными маркерами, которые связаны с болезнью Альцгеймера.
"Мы обнаружили, что участники с более высоким потреблением кофе имели более низкий риск развития легких когнитивных нарушений, часто предшествующих болезни Альцгеймера, и самой болезни Альцгеймера", — цитируют ведущего автора статьи доктора Саманты Гарденер.
Результаты исследования показали, что у тех, кто любит кофе, области мозга отвечающие за исполнительные функции (планирование, самоконтроль, внимание) меньше подвержены изменениям со временем.
"Кофе может быть особенно полезен пожилым людям, которые подвержены риску снижения когнитивных функций, но не имеют никаких симптомов. Это простая вещь, которую люди могут изменить. Возможно, мы разработаем рекомендации, которым люди смогут следовать в среднем возрасте, и, надеюсь, это будет иметь длительный эффект", — объясняет Гарденер.
Ранее мы писали о преимуществах кофе для организма.