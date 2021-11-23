Ученые доказали пользу кофе для мозга

"Кофе может быть особенно полезен пожилым людям, которые подвержены риску снижения когнитивных функций, но не имеют никаких симптомов. Это простая вещь, которую люди могут изменить. Возможно, мы разработаем рекомендации, которым люди смогут следовать в среднем возрасте, и, надеюсь, это будет иметь длительный эффект", — объясняет Гарденер.