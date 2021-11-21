Онколог рассказал, у кого большая вероятность заболеть раком

Никто не застрахован от рака. К сожалению, лекарства от этой болезни так и не нашли. Однако были определены факторы риска, которые повышают вероятность заболеть. Можно избежать развития рака, если вести правильный образ жизни и знать слабые места своего организма. О тех, кто находится в группе риска, читайте в нашей новости.

К сожалению, услышать диагноз «рак» может абсолютно любой человек. Однако кто-то предрасположен больше, а кто-то меньше. Существует множество факторов, которые влияют на развитие заболевания: условия окружающей среды, образ жизни, наследственность, общее состояние здоровья. Эльхан Ибрагимов, врач-онколог, в интервью «Российской газете» перечислил группы людей, которые с большей степенью вероятности могут заболеть.

Во-первых, это люди пожилого возраста. После 55 лет количество генных мутаций в клетках возрастает. А причиной рака являются именно клеточные мутации. Чаще других у возрастных пациентов диагностируют рак груди, легких, желудка, простаты и кишечника.

Эльхан Ибрагимов

Врач-онколог

Специалист добавляет, что генетика играет большую роль, но не самую главную. Если у вас есть родственники, которые болели раком, особенно в молодом возрасте, то и у вас есть шанс услышать такой диагноз. Однако наследственность не является точным критерием. У детей может быть рак, а может и не быть, при болеющих обоих родителях.

Врач отмечает, что работники вредных предприятий (радиация, химическое производство) находятся в группе риска, особенно, если они напрямую контактируют с канцерогенами. Даже маляры и изготовители мебели из ДСП попадают под угрозу.

Если человек страдает ожирением и сахарным диабетом, то вероятность заболеть возрастает. Также это относится к тем, кто имеет вредные привычки.