Мясников оценил идею лишать дипломов врачей-антипрививочников

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил идею лишать дипломов врачей, отговаривающих россиян от вакцинации против коронавируса. Он разместил сообщения в своем Telegram-канале.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Владимир Трефилов / РИА Новости

По его словам, ситуация с врачами-антипрививочниками началась «не вчера».

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«Мое мнение я высказал еще много лет назад на страницах своей книги про инфекции («Свой-чужой»). Жалко тогда не прислушались!» — написал Мясников.

Доктор также привел отрывок из свей книги, в котором раскритиковал медиков, агитирующих против прививок.

«Звонит мне хороший знакомый и спрашивает: "Саша, скажи, так нашему сыну надо делать прививки или нет, а то внимание!!! В поликлинике существуют разные мнения!" У меня аж в глазах потемнело! Ладно обыватель, человек далекий от медицины, да и то: образованный вроде человек, кандидат наук! Медработники! Врачи! Сомневаются в целесообразности прививок детям?!» — возмутился Мясников.

Он добавил, что в 1941 году был введен расстрел на месте за «вражескую пропаганду», и предположил, что такой агитатор мог сагитировать 100 человек.

«А сколько детей и взрослых становятся инвалидами и умирают от того, что "в поликлинике существуют разные мнения"?!! По стране десяти тысяч! И эти жизни на совести таких врачей-предателей! И ведь продолжают работать и зарплату получают, еще жалуются, что мало! Если есть достоверная информация, что где-то конкретный врач отговаривает пациентов от прививок — необходимо добиваться его увольнения с волчьим билетом!» — заключил врач.

Ранее сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин предложил пожизненно лишать медицинских дипломов врачей-антипрививочников. Он уверен, что медик, который отговаривает пациентов от прививок, не имеет должного образования, медицинских познаний и практики. По этой причине, уточнил сенатор, таким врачам не стоит работать.