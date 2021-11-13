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Назван ночной симптом рака

Мира Маркина
3 часа назад

Ученые из европейского фонда Lung рассказали, какой ночной симптом может говорить о развитии в организме раковой опухоли. Об этом пишет портал Medicalxpress.

Назван ночной симптом рака
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, эксперты выяснили, что об онкологии может сигнализировать обструктивное апноэ (OSA). Это неожиданная остановка дыхания во время сна: человек перестает дышать, а потом снова начинает храпеть. Дыхание может прерываться в среднем на 40 секунд.

По словам ученых, дыхательные пути человека с OSA частично перекрываются. Это приводит к снижению уровня кислорода в крови, нарушению сна и сильной усталости.

Часто у людей с обструктивным апноэ выявляют рак. При этом к группе риска больше относятся женщины, чем мужчины.

Ранее врач назвала пять продуктов, которые снижают риск рака.

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