Назван ночной симптом рака

Ученые из европейского фонда Lung рассказали, какой ночной симптом может говорить о развитии в организме раковой опухоли. Об этом пишет портал Medicalxpress.

Так, эксперты выяснили, что об онкологии может сигнализировать обструктивное апноэ (OSA). Это неожиданная остановка дыхания во время сна: человек перестает дышать, а потом снова начинает храпеть. Дыхание может прерываться в среднем на 40 секунд.

По словам ученых, дыхательные пути человека с OSA частично перекрываются. Это приводит к снижению уровня кислорода в крови, нарушению сна и сильной усталости.