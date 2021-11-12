Невролог назвала неожиданное осложнение после COVID-19

Невролог ПСПбГМУ имени Павлова Яна Кушнир рассказала о необычном осложнении после перенесенного коронавируса, на которое жалуются многие пациенты. По их словам, в течение долгого времени в руках и ногах ощущается жгучая боль. Об этом сообщает «Доктор Питер».
«Научно подтвержденных обоснований, почему они возникают [симптомы], пока нет. Но, скорее всего, такие сенсорные полинейропатии связаны с поражением мелких сосудов, питающих нервы», — рассказала Кушнир.
Коронавирус провоцирует тромбоз и влияет на эндотелий сосуда. Врач предположила, что из-за этого и появляется жжение в руках и ногах.
В среднем, последствие появляется в среднем через 21 день после болезни. Причем поначалу боль эпизодична, затем она становится постоянной.
«Чтобы уменьшить болевые ощущения, пациентам назначают специальные рецептурные препараты. Интенсивность боли у всех разная — у кого-то сильная, а у кого-то такая, что позволяет принимать лекарства и продолжать работать», — рассказала Кушнир.
Врач добавила, что симптомы уходят примерно через полгода, но у части пациентов они сохраняются длительное время.
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