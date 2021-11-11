Ученые выявили смертельную опасность пальмового масла

Пальмитиновая кислота, главная насыщенная кислота в пальмовом масле, способствует развитию метастаз рака рта и кожи. Такой вывод сделали исследователи из Испании и США. Статью опубликовали в журнале Nature.

Именно метастазы приводят к летальному исходу при онкологических заболеваниях. Известно, что их возникновению способствуют жирные кислоты, но ученым не удавалось выявить, какие именно из них приводят к этому.

Группа исследователей подвергла клетки опухолей полости рта и кожи воздействию трех типов пищевых жирных кислот на протяжении четырех дней. На опухолевые клетки воздействовали пальмитиновой, олеиновой и линолевой кислотами.

Затем клетки ввели в ткани мышей, которые питались по стандартной диете. Метастазы увеличивались в клетках, на которые воздействовали пальмитиновой кислотой. В случае с олеиновой и линолевой кислотой подобной реакции не было.

А вот пальмитиновая кислота не только способствовала развитию метастаз, но и оказывала долгосрочное влияние на геном. Раковые клиетки, на которые воздействовала пальмитиновая кислота, оставались метастатическими, даже после прекращения "пальмовой диеты".

Кроме того, эти клетки "помнили" воздействие кислоты и даже при пересадке мышам с нормальной диетой оставались склонными к метастазированию.