Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 71.20EUR 81.66
Войти в почту

Ученые выявили смертельную опасность пальмового масла

Диана Товсепова
2 часа назад

Пальмитиновая кислота, главная насыщенная кислота в пальмовом масле, способствует развитию метастаз рака рта и кожи. Такой вывод сделали исследователи из Испании и США. Статью опубликовали в журнале Nature.

Ученые выявили смертельную опасность пальмового масла
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Именно метастазы приводят к летальному исходу при онкологических заболеваниях. Известно, что их возникновению способствуют жирные кислоты, но ученым не удавалось выявить, какие именно из них приводят к этому.

Группа исследователей подвергла клетки опухолей полости рта и кожи воздействию трех типов пищевых жирных кислот на протяжении четырех дней. На опухолевые клетки воздействовали пальмитиновой, олеиновой и линолевой кислотами.

Затем клетки ввели в ткани мышей, которые питались по стандартной диете. Метастазы увеличивались в клетках, на которые воздействовали пальмитиновой кислотой. В случае с олеиновой и линолевой кислотой подобной реакции не было.

А вот пальмитиновая кислота не только способствовала развитию метастаз, но и оказывала долгосрочное влияние на геном. Раковые клиетки, на которые воздействовала пальмитиновая кислота, оставались метастатическими, даже после прекращения "пальмовой диеты".

Кроме того, эти клетки "помнили" воздействие кислоты и даже при пересадке мышам с нормальной диетой оставались склонными к метастазированию.

Ранее мы писали о продуктах, вредных для сердца.

Новости,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители